Zweifel an Schuldfähigkeit Mordversuch am Ex-Mann: Leidet Dissenerin unter Schizophrenie?

Osnabrück. Im Strafprozess gegen eine 42-jährige Frau aus Dissen, die sich derzeit wegen versuchten Mordes an ihrem Ehemann vor dem Landgericht verantworten musst, plädierte der Staatsanwalt für ihre Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus. Einem Gutachter zufolge ist die Frau an einer paranoid-halluzinatorischen Schizophrenie erkrankt.

In der Nacht vom 5. auf den 6. Juni soll die Frau ihren schlafenden Ehemann mit einem Spanngurt am Bett fixiert und anschließend zwei fußballgroße Steine mehrfach mit voller Kraft auf dessen Kopf geworfen haben. Schließlich war es dem Mann gelungen, sich zu befreien. Dass er neben einer Platzwunde über dem Auge, zahlreichen Prellungen und Schürfwunden sowie einer komplizierten Fraktur eines Fingers nicht noch schwerere Verletzungen erlitten habe, sei alleine dem Glück geschuldet, so der Staatsanwalt. ( Weiterlesen: Dissenerin warf Gesteinsbrocken nach Ehemann)

„Ich hatte vor, den umzubringen“

Die 42-Jährige stritt den Anklagevorwurf nicht ab: „Ich hatte vor, den umzubringen.“ Sie begründete ihr Vorgehen damit, dass der Mann ihr und ihren Kindern immer wieder „geschadet“ und er darüber hinaus auch eine sexuelle Beziehung zu seiner Schwester gehabt habe. Auch ihr anstehender Scheidungstermin sei ein Grund gewesen. „Ich wollte ihn umbringen, bevor er mich umbringt.“

Die zwischen zwei und vier Kilogramm wiegenden Steine habe sie auf einem Feldweg gesammelt und in einem Karton neben dem Bett in der Wohnung ihres Mannes in Bad Rothenfelde deponiert. Den Gurt habe sie unter der Matratze versteckt. Am Abend zuvor habe sie ihrem Mann Zuneigung vorgespielt. Gegen fünf Uhr morgens – dem Tag ihres Scheidungstermins - habe sie dann „losgelegt“.

Anzeige Anzeige

Mit ganzer Kraft

Vier bis fünf Mal habe sie die Steine „geworfen mit der ganzen Kraft, die ich hatte“. Allerdings habe sie dann aus eigenem Antrieb damit aufgehört: „Ich konnte das nicht zu Ende bringen“, betonte die Angeklagte.

Der mittlerweile von der 42-jährigen geschiedene Mann gab an, dass für ihn trotz mehrfacher früherer Trennungen das Geschehen vollkommen unerwartet gekommen sei. „Ich war glücklich mit ihr und habe sie wirklich geliebt.“ Obwohl sie damals schon in getrennten Wohnungen gelebt und einmütig die Scheidung beschlossen hätten, habe es zwischen ihnen weiterhin eine sexuelle Beziehung gegeben.

Paranoid-halluzinatorischen Schizophrenie

Ein vom Gericht als Gutachter bestellter Psychiater kam zu dem Ergebnis, dass die 42-Jährige an einer paranoid-halluzinatorischen Schizophrenie leidet. Obwohl sie die Tat akribisch geplant und ausgeführt habe, sei sie aufgrund der Erkrankung nicht imstande gewesen, das Unrecht ihres Handels einzusehen, so der Gutachter. Unbehandelt seien von der 42-Jährigen weitere erhebliche Delikte zu erwarten.

Zweifel an Schuldfähigkeit

Neben einer gefährlichen Körperverletzung habe die Angeklagte auch einen versuchten Mord begangen, resümierte der Staatsanwalt. Aber: „An ihrer Schuldfähigkeit bestehen ganz große Zweifel“, sagte der Staatsanwalt. Er forderte, die Frau in ein psychiatrisches Krankenhaus einzuweisen. Ihr Verteidiger betonte, es gehe nun weniger um juristische Feinheiten als vielmehr darum, dass seiner kranken Mandantin Hilfe zuteil werde: „Dazu können jetzt die Weichen gestellt werden.“

Das Gericht will das Urteil am Freitag, 15. Dezember, verkünden.