Kommunaler oder Bürgerradweg Dissen: Nimmt Projekt Radweg entlang der L 94 wieder Fahrt auf?

Dissen. Kommt Bewegung in die Planungen für einen Radweg entlang der L94 im Norden der Stadt Dissen? Die Fraktionen wollen eine neue Initiative starten und Bewegung in das „asbach-uralte“ Projekt bringen.

Eine Anfrage der Ratsfrau Meike Krüger (CDU) hatte das Projekt wieder ins Bewusstsein gebracht. Sie hatte von der Verwaltung wissen wollen, wie weit der Grundstückserwerb für den Radweg bisher gediehen war, und die SPD-Fraktion beantragte auf der folgenden Sitzung, das Thema wieder auf die Tagesordnung zu setzen.

Die „asbach-uralte Sache“, wie es der Bauausschussvorsitzende Jürgen Dallmeyer bezeichnete, hat durch den Tod eines Fußgängers im Sommer dieses Jahres wieder an Dringlichkeit gewonnen. „Der Verkehr nimmt zu. Immer häufiger sind dort Lkw unterwegs, die die Straße als Abkürzung nutzen“, so Derk van Berkum (SPD). Bürgermeister Hartmut Nümann stand ihm zur Seite. „Lebensgefährlich“ sei es, als Radfahrer oder Fußgänger entlang der 94 unterwegs zu sein, so Nümann. Wilhelm Meyer zu Erpen (Grüne) fragte in Richtung der Verwaltung, wie weit es das Projekt auf der Prioritätenliste des Landes bisher geschafft habe. ( Weiterlesen: Tödlicher Unfall in Dissen – Taxi erfasst Fußgänger)

Pläne bereits ausgearbeitet

Daraufhin erklärte Bauamtsleiter Kocks, gegenwärtig nähme dieser Radwegbau Platz 5 auf dieser Liste ein. Jedoch sei zu bedenken, dass die Rangfolge des Radwegebaus für den gesamten Raum Osnabrück-Vechta gelte und dieser wiederum nur ein Teil des gesamten Landes Niedersachsen sei. In Bezug auf die Anfrage Krügers wurde mitgeteilt, das die Grundstücke in der Mehrheit erworben und bereits Pläne ausgearbeitet wurden.

Eine in 2006 erstellte Kostenschätzung ergab Baukosten von rund 430000 Euro. Aufgrund der zwischenzeitlichen Preisentwicklung sei aber davon auszugehen, dass sie jetzt im Bereich von etwa 550000 Euro liegen. Außerdem werden Ersatzmaßnahmen im Umfang von zirka 3500 Werteinheiten erforderlich. Hieraus ergeben sich noch einmal Kosten von etwa 20000 Euro.

Alternative „Bürgerradweg“

Ratsherr Wolfgang Detter brachte an dieser Stelle den Vorschlag eines „Bürgerradweges“ ein. Ein solcher Bürgerradweg ist ein Radweg, bei dem nicht das Land, der Kreis, Stadt oder Gemeinde als Bauherr auftritt, sondern ein Zusammenschluss von Bürgern. Bei der Planung gelten gegenüber einem von öffentlicher Hand zu bauenden Radweg geringere technische Anforderungen, so dass sich die Investitionssumme deutlich vermindert. Zugleich kann praktisches Bürgerengagement in die Realisierung eingebracht werden. Für Bürgerradwege stehen europäische und Landesfördertöpfe zur Verfügung, die einerseits eine wesentlich bessere Förderung eines solchen Projekts ermöglichen und andererseits wegen der verhältnismäßig geringen Nachfrage eine viel frühere Förderung und damit auch Realisierung eines geplanten Radweges zulassen.

Der Ausschuss will nun in einer der nächsten Sitzungen einen Experten zum Thema Bürgerradweg hören sowie einen Verantwortlichen der Verkehrsbehörde des Landkreises, um das Projekt weiter voranbringen zu können.