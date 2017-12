Viel lokales Engagement Lebkuchen und Musik auf dem Dissener Zuckerbäckermarkt

Dissen. Der Dissener Zuckerbäckermarkt lebt vom lokalen Engagement. Klein aber fein, dieses Sprichwort trifft auf den Markt zu. Kindergärten, Schulen, Fördervereine, Kirchengemeinde und weitere Vereine sind nicht nur mit einem Stand vertreten, sondern bieten vor allem den kleinen Besuchern jede Menge Aktion.

Im Lutherhaus konnten die Jungen und Mädchen unter der Aufsicht von Michaela Vaak und Sandra Wolf vom Jugendtreff 51 in Dissen Lebkuchenherzen verzieren. Am Stand nebenan bot Bernd Bauer aus Halle (Westfalen) eine Bastelecke, in der die Kinder Armbänder und Engel basteln oder Tassen bemalen konnten. Am Stand der Grundschule wurden Papiersterne gestaltet.

Im Nebenraum zeigte das Mitarbeiter- und Elternteam der Kita Kunterbunt die Geschichte der Windpockenprinzessin. Darin geht es um eine Königstochter, die an Windpocken erkrankt ist und einen Zauberer um Hilfe bittet. Der zaubert die Pusteln weg, dafür hat die Prinzessin aber dann einen Eselsschwanz. Damit ist sie noch unglücklicher und wünscht sich die Windpocken zurück, die im Gegensatz zum Schwanz irgendwann von alleine verschwinden. Im Saal des Lutherhauses fanden sich eine Cafeteria und ein kleiner Flohmarkt. In einem Raum standen Spiele zur Verfügung.

Aufwärmen an der Feuerstelle

Auf dem Markt gab es wieder eine Feuerstelle, an der die Kinder Stockbrot backen konnte. Und der Kiepenkerl Ulrich Kantsteiner aus Borgholzhausen verteilte Schulzes Lebkuchen an die Gäste. Auch das musikalische Programm des Zuckerbäckermarktes war beeindruckend. In der Kirche traten unter anderem das Balalaikaorchester der Musikschule, der Chor Fidelio, verschiedene Kindergruppen der Kita Kunterbunt und des Willy-Schulte-Kindergartens und der evangelische Kirchenchor auf. Vor der Kirche musizierten unter anderem der Posaunenchor Bad Rothenfelde und der Musikzug der Freiwilligen Feuerwehr Borgholzhausen auf.

An den Ständen präsentierten Organisationen und Vereine viel Selbstgemachtes wie gestrickte Socken, kreative Weihnachtsbasteleien, Kränze und Gestecke, sowie Kalender mit alten Dissener Motiven. Im Kirchenstübchen gab es Kaffee und Kuchen und im ehemaligen Geschäft Zigarren Wortmann konnten sich die Gäste für Weihnachten mit Schulze-Lebkuchen eindecken.

