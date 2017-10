Im Chevrolet zum Klassentreffen Nach 50 Jahren traf sich der Abschlussjahrgang 1967 der Volksschule Dissen

Dissen. „Heinrich ist unser Anker“, sagen die Mittsechziger heute. Gemeint ist ihr ehemaliger Klassenlehrer Heinrich Baeumer, dem sie nun anlässlich ihres Klassentreffens 50 Jahre nach der Schulentlassung mit einer imposanten La-Ola-Welle einen liebevoll gemeinten Empfang bereiteten.

Dass der heute 85-Jährige zuvor mit einem Chevrolet-Oldtimer des Baujahres 1967 abgeholt wurde, ist ein weiteres Zeichen inniger Verbundenheit lange über die gemeinsame Zeit in der Volksschule Dissen hinaus. Denn Heinrich, wie die Ehemaligen ihn heute alle per Du ansprechen, sorgte in den Jahrzehnten unablässig dafür, dass die Klassengemeinschaft auch nach dem Schulabgang 1967 zusammen blieb. So unter anderem mit früheren Treffen. Und auch dadurch, dass er allen jährlich einen selbsterstellten Weihnachtsgruß schickte. Er war es jetzt aber auch, der das Jubiläumsprogramm des Organisationsteams Erika Troske (geb. Drees), Monika Droneberg (geb. Wierum), Angelika Niebrügge und Willi Koch mit wohlgemeintem „Unterricht“ und anderen Aktionen überraschend ergänzte.

Treffpunkt an der ehemaligen Schule

Dazu gehörte, dass er nach dem gemeinsamen Spaziergang vom Treffpunkt an der ehemaligen Schule - heute M-Soft - zu den Heimatstuben bei Rosemarie Rieke mit Kaffee und Kuchen ein Gedicht von Macha Kaléko mit dem Titel „Sozusagen grundlos vergnügt“ vorlas. „Dass wir uns an ihr erfreun, darum ist die Welt so schön“, heißt es sinngemäß zusammengefasst darin, womit Baeumer seine 23 Ehemaligen auf die ganze Schönheit des Seins aufmerksam machen wollte.

Besuch im Zigarrenmuseum

Damit jedoch nicht genug, denn beim anschließenden Besuch des Zigarrenmuseums (ehemals Zigarren-Wortmann neben der Mauritiuskirche) standen alle völlig überrascht unter einem Himmel aus 25 mit Helium gefüllten Ballons, die von dem Pädagogen zuvor dort deponiert worden waren, um sie später dann - mit besagtem Gedicht und Antwortkarte für den Finder versehen - hoch vom Kirchturm aus dem regenverhangenen Himmel zu übergeben. „Dieses Gedicht ist so wertvoll“, erklärte Baeumer, „dass es unbedingt hinaus in die Welt geschickt werden muss!“

Auch eine vom Orga-Team organisierte Besichtigung von St. Mauritius mit historischen Erläuterungen durch Rosemarie Rieke zählte zum Programm des Nachmittags, das am Abend in ein gemütliches Beisammensein mit einem Sack voller Erinnerungen an die Schulzeit mündete. Dabei verabredeten sich alle für ein weiteres Klassentreffen in drei Jahren. Doch zuvor soll noch eine Busfahrt nach Bamberg organisiert werden. Die Idee stammt von einem der ehemaligen Schüler, der sich einst beruflich dorthin orientiert hatte.