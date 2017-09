Mit Vanille und Kaktusspalten Fuchs-Chefs: Kochen ist Selbstverwirklichung

sta/jcf Dissen. Vor 65 Jahren gründete der Dissener Dieter Fuchs in seiner Garage einen Gewürzhandel. Heute ist Fuchs die Nummer zwei auf dem Weltmarkt – und die Konzernzentrale immer noch in Dissen. Abseits der Absatzzahlen erzählen die Geschäftsführer Nils Meyer-Pries und Jan Plambeck vom Know-how ihrer Mitarbeiter, dem Unternehmenswert Standorttreue und den Vorlieben der Franzosen.

Was erwarten die Verbraucher von einem Gewürz-Hersteller?

Plambeck: Die Verbraucher wollen immer mehr wissen und inspiriert werden. Auch wenn nicht unbedingt mehr gekocht wird, wird mehr und feiner gewürzt. Die Neugierde aufs Kochen und die Selbstverwirklichung über das Kochen haben sich stark entwickelt. Das heißt für uns: Wir sehen, dass der Markt für Gewürze seit Jahren deutlich wächst. Daran partizipieren wir als Marktführer. Wir sehen das aber auch als Auftrag, dem Konsumenten im Dialog zu helfen. Zum Beispiel sind wir seit April auf Facebook. Dort stehen wir täglich im Dialog mit den Konsumenten und haben schon 40.000 Fans bei Fuchs und 50.000 bei Ostmann. Auch unsere Internet-Auftritte sind neu.

1970 haben die Deutschen 115 Gramm Gewürze pro Jahr verbraucht, 2011 waren es schon 320. Wie hoch kann der Verbrauch noch steigen?

P: Für uns ist die reine Grammzahl nicht so entscheidend, auch wenn wir in den nächsten Jahren ein klares Wachstum sehen. Wir möchten wissen, welche neuen Geschmäcker für den Konsumenten interessant sind. Wenn er asiatische Gewürze mag, kommt es darauf an, durch eine passende Mischung einen neuen Geschmack zu kreieren. Gewürze waren immer zentraler Bestandteil eines Gerichts oder verfeinern es.

Was boomt mehr, Einzelgewürze oder Mischungen?

P: Beides. Wir haben viel Marktforschung betrieben, uns umgehört, was Verwender und Handel umtreibt. Wir sehen beide Trends und haben für beide die Antwort. Ostmann hat die richtigen Mischungen, wenn man schnell und ohne Hürden etwas Leckeres zaubern will. Fuchs richtet sich stark an den Enthusiasten, der am Wochenende mit Inbrunst und viel Zeit kocht und einzelne Gewürze zu einem Gericht kombiniert.

… und ein Riesenchaos in der Küche hinterlässt.

Plambeck: Wer ein perfektes Gericht schaffen möchte, experimentiert eben viel.

Meyer-Pries: Der Enthusiast möchte sich auch über das Essen ausdrücken. Essen ist ja mehr als der Konsum von Lebensmitteln zur Befriedigung von Hunger. Es geht um ein Lebensgefühl. Das bedienen Gewürze in hervorragender Weise: Sie entscheiden am Ende über den Geschmack dessen, was man auf den Tisch bringt. Das hat eine hohe kulturelle, geschichtliche und soziale Relevanz.

Haben Sie rechtzeitig auf den Trend zu Grillgewürzen reagiert?

MP: Grillgewürze haben wir seit Jahren erfolgreich auf dem Markt, bei Fuchs und bei Ostmann.

Sehen Sie Potenzial, das auszubauen?

MP: Wir haben in den letzten drei Jahren ja schon die Marke Fuego mit vielen Produkten aus dem Bereich Grillen und Burger erweitert. Das Neueste sind Kaktusspalten für moderne Burger und Burgersaucen.

Schicken Sie Trendscouts durch die Welt, um neue Gewürze und Geschmacksrichtungen zu entdecken?

P: Wir sind schon weltweit durch unsere Industrien dort, wo etwas geschieht, und erfahren das am schnellsten durch unsere eigenen Mitarbeiter. Das gilt auch für die Gastronomie in Großstädten.

Bio boomt. Auch bei Gewürzen?

MP: Wir haben mit Bio-Wagner seit Jahren die einzige im traditionellen Lebensmittel-Einzelhandel vertriebene Vollbiomarke im Gewürzsegment. Und in diesem Jahr haben wir für Fuchs eine komplette Bio-Ranch der zehn wichtigsten Gewürze, Kräuter und Mischungen, die teilweise auch Fairtrade sind, auf den Markt gebracht.

Wie groß ist der Bio-Anteil bei Ihnen?

MP: Die Verbraucher im traditionellen Lebensmitteleinzelhandel greifen nicht entschieden zu Bio-Produkten. Das ist ein Angebot für diejenigen, die gern Bio kaufen. Der Anteil liegt bei unter zehn Prozent.

China ist ein bedeutender und wachsender Markt für Sie. Wie würzen denn die Chinesen?

MP: Die chinesischen Endverbraucher würzen sehr viel mit Saucen und weniger mit Trockengewürzen.

Woher kennen Sie den chinesischen Geschmack?

MP: Wir haben chinesische Entwickler, chinesische Vertriebsmitarbeiter und seit fast 20 Jahren ein chinesisches Werk. Das ist gewachsene Erkenntnis, die wir mit den Menschen vor Ort immer wieder neu erforschen.

Der Franzose hat ebenfalls eine besondere Küche und gibt dafür wesentlich mehr Geld aus als der Deutsche. Die Mischung „Kräuter der Provence“ beispielsweise kennt man in Frankreich nicht.

MP: Die Mischungen, die wir dort entwickeln, sind tatsächlich weit komplexer.

Warum ist es für Sie als Konzern und Familienunternehmer so wichtig, in Dissen zu bleiben?

MP: Wir sind ein Familienunternehmen, das sich zu seinen Standorten und Werten bekannt. Wir entwickeln diese weiter, aber ein Wert wie die Standorttreue bleibt. Wir fühlen uns der Region verbunden, in der wir mit unseren 870 Mitarbeitern in unglaubliches Know-how aufgebaut haben. Sie sorgen dafür, dass das Unternehmen läuft und sich positiv entwickelt.

Sind Kinder von Dieter Fuchs im Unternehmen aktiv? Sohn Alexander war ja mal in der Geschäftsführungsriege.

MP: Alexander Fuchs ist unser Kollege in der Geschäftsführung. Er verantwortet unter anderem den Bereich der gesamten IT und Digitalisierung. Das ist für uns ein sehr großes Thema.

Homann zeigt weniger Standorttreue und verlässt Dissen und Bad Essen. Liefern Sie Gewürze für die Feinkost-Produktion?

MP: Das dürfte ich Ihnen nicht sagen, wenn es so wäre.

Zumindest liegt es nahe. Schließlich gibt es im Werksverkauf von Homann auch Ihre Escoffier-Suppen...

MP: Wir sind gute Nachbarn in Dissen und bedauern den Weggang durchaus.

Unter den Mitarbeitern von Homann gibt es regelrechte Dynastien, Familien, die dort in dritter und vierter Generation arbeiten. Gibt es auch Fuchs-Familien?

MP: Oh ja, wir haben eine große Familientradition unter den Mitarbeitern. Auf unserer Website für Jobs bei Fuchs sehen Sie sogar Fotos dieser Familien. Wir sind stolz, dass wir diese Sicherheit in die Familie geben können und die ältere Generation ihren Kindern den Arbeitgeber Fuchs empfiehlt.

Wird die Zusammenarbeit mit dem Koch Alfons Schuhbeck fortgesetzt?

MP: Wir vertreiben die Marke Schuhbecks, die mit ihren hochwertigen Produkten eine ganz bestimmte Verbrauchergruppe anspricht. Wichtig für uns ist, dass Herr Schuhbeck tatsächlich Gewürz-Enthusiast ist und seit Jahrzehnten zu dem Thema forscht. Er lässt nicht nur sein Gesicht auf eine Packung kleben, er nimmt Einfluss auf die Produkte, weil er für Qualität steht.

Wenn Herr Schuhbeck in einer Talkshow über die Kraft von Ingwer und Thymian spricht, müsste am nächsten Tag ihr Umsatz massiv in die Höhe gehen.

MP: Das Schöne ist, es geht ihm nicht ums Werben, sondern darum, eine Botschaft loszuwerden. Wir möchten beste Qualität – und die will er auch.

Was sind Ihre Lieblingsgewürze?

MP: Mein Lieblingsgewürz ist Vanille.

P: Meine sind Tellicherry-Pfeffer und Rosmarin.

Was ist das für ein Pfeffer?

P: Er hat eine ganz besondere, leicht nussige Note, manchmal mit leichtem Zitronenaroma, ganz großartig.

Wozu passt er?

P: Zu allen Fleischsorten, gerade zu Steaks, und zu vielen Gemüsegerichten.

Wo verwendet der Experte Vanille?

MP: Nicht nur in Süßspeisen. Vanille ist auch in herzhaften Speisen ganz wunderbar...