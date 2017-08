St. Ansgar Abriss unterm Kirchenkreuz in Dissen

Dissen. Einen kleinen Aufschub hatte die Dissener St. Ansgar Kirche noch bekommen: Doch jetzt ist es endgültig.

Seit Donnerstag sind die Abrissarbeiten nun auch von Außen im vollem Gange. Zur Vorgeschichte: Im Kirchenschiff der St. Ansgar Kirche standen Sanierungsarbeiten an. Das Bistum Osnabrück und Vertreter der Pfarreiengemeinschaft am Teutoburger Wald mussten daher entscheiden, ob sie die Arbeiten durchführen oder die Kirche abreißen und ein neues Gebäude bauen sollen. In der Hoffnung, den Bedürfnissen der Menschen gerecht zu werden, entschieden sich die Verantwortlichen schließlich für letztere Möglichkeit. Die Abrissarbeiten sollten zunächst früher stattfinden. „Vor allem die Arbeiten im Inneren des Kirchenschiffs haben jedoch deutlich länger gedauert als angenommen“, so Stephan Unland, pastorale Koordinator der Pfarreiengemeinschaft. Daher wurde erst vergangenen Donnerstag mit dem endgültigen Abriss des Gemäuers begonnen.