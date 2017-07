Alles unter einem Dach 20. Jazz-Festival am Bahnhof Dissen-Rothenfelde

20. Jazz-Festival am Bahnhof Dissen-Rothenfelde MEC öffnen

Im Zeichen Oranjes: Die Martijn Schok Boogie & Blues Band kommt am Wochenende zum Jazz-Festival in Dissen. Foto: Robert Joore

Dissen. Swing, Dixieland, Boogie — Fünf Bands sind beim 20. Jazz-Festival am Freitag, 4. August, und am Samstag, 5. August, am Bahnhof Dissen-Rothenfelde dabei und präsentieren unterschiedliche Stile. Sie sind vereint unter dem Dach des Jazz und spielen auf einem überdachten Festivalgelände.