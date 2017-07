Ermittlungen nach Explosion in Dissen Dissen: Polizei gibt Gutachten zur Explosionsursache in Auftrag

Osnabrück. Bei einer Explosion auf dem Gelände der Firma Transthermos im Gewerbegebiet in Dissen sind am vergangenen Samstag acht Personen verletzt worden. Inzwischen ist Polizei bei den Ermittlungen einen Schritt weiter.

Nach ersten Ergebnissen waren „unsachgemäße Ausführungen bei Reparaturarbeiten an einem Kühlaggregat“ die Ursache. Wie der Ablauf genau war, dazu wurde inzwischen ein Gutachten in Auftrag gegeben: „Ein Brandursachen-Sachverständiger soll untersuchen, wie es zu der Explosion kommen konnte“, sagte Polizeisprecherin Anke Hamker auf Anfrage unserer Redaktion. Bis das Gutachten fertig ist, könnten allerdings bis zu fünf Monate vergehen. Erst dann wird das Verfahren an die Staatsanwaltschaft Osnabrück übergeben.

Durch die Explosion waren zwei Facharbeiter schwer verletzt worden. Beide wurden wegen ihrer Verbrennungen in Spezialkliniken in Nordrhein-Westfalen geflogen. Einer der Männer, ein 20-Jähriger, schwebt auch sechs Tage nach dem Unfall weiter in Lebensgefahr. Der Gesundheitszustand des 27-jährigen zweiten Schwerverletzten hat sich dagegen verbessert. „Er ist außer Lebensgefahr und ansprechbar“, so Hamker. Eine Vernehmung sei allerdings noch nicht möglich gewesen.