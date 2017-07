20. Sparkassen-Jazz-Festival Dixieland und Boogie Woogie im Jazzclub Dissen

Dissen. Zwei Tage, fünf Bands: Am 4. und 5. August steigt im Jazzclub Dissen – Bad Rothenfelde das inzwischen 20. Sparkassen-Jazz-Festival. Mit dabei: Bands aus Köln,. Bremen und den Niederlanden.

Den Auftakt macht am Freitag, 4. August, um 17 Uhr die Cologne Jass Society aus - der Name deutet es an - Köln. Die Band spielt am liebsten ohne elektrische Verstärkung. Trompete, Klarinette und Saxophone, Posaune, Banjo, Bass und Klavier kommen zum Einsatz, selten das Schlagzeug. Die Stilrichtung: ein leichter, swingender New-Orleans-Jazz mit einer Prise moderner Einflüsse. Die Band orientiert sich dabei an den Stilelementen der Jazz-Größen der Traditionsära.

Ab 20 Uhr stehen am Freitag dann die Swingin‘ Fireballs aus Bremen auf der Bühne. Die acht Musiker sorgen mit Elan,Können und stilechten Outfit für echten Bigband-Sound und Riesenstimmung. Sie präsentieren das Flair des amerikanischen Entertainments der 50er und 60er Jahre. Im Lauf der Jahre entwickelten sie ihren speziellen Stil.

Am Samstag läutet die Sunny Side Jazz Band aus Zwolle ab 14 Uhr den zweiten Tag ein. Die sechs begeisterten Jazzmusiker haben reichlich Erfahrungen im Dixieland und sorgen damit für Stimmung. Ihre Vorbilder: Die legendären Ted Eastern Jazzband und die Dutch Swing College Band.

Und genau die steht dann am Samstag ab 17 Uhr auf der Bühne. Für etliche Jazzfans ist die vor 70 Jahren niederländische Band eine Institution. Wie kein anderes Orchester repräsentiert es die große niederländische Jazz-Szene und war inzwischen auf fünf Kontinenten unterwegs. In Dissen tirtt eine stark verjüngte Dutch Swing College Band an. Nachhaltig und deutlich erkennbar pflegt sie ihren eigenen Stil. Auf die Zuhörer wartet heißer, swingender Dixieland.

Ab 20 Uhr dreht sich dann mit Martijn Schok Boogie & Blues Band feat. Frank Muschalle aus Aalsmeer und Berlin zum Abschluss des Festivals alles um den Boogie Woogie. Zwei der der großen Jazz-Pianisten Europas nutzen die ganze Breite der Klaviatur, mit Dynamik, wechselnden Tempi, filigranen Soli und hämmernden Riffs. Karten gibt es an der Abendkasse oder im Vorverkauf bei der Kur- und Touristik GmbH in Bad Rothenfelde, Am Kurpark 12, Telefon 05424/2218-268. Kartenreservierung telefonisch oder per Fax rund um die Uhr unter 05421/2863 (mit Anrufbeantworter) oder

per E-Mail an kartenvorbestellung@Jazz-Club-Dissen.de möglich.