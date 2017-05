„Hallo Glückspilz“ St. Mauritius Dissen lädt zum Telgenkamp ein

Das DRK Freizeitgelände am Telgenkamp. Die evangelische St.-Mauritius-Kirchengemeinde veranstaltet hier im 3. Jahr mit den Ehrenamtlichen vom Telgenkampteam die Aktion „Alles auf Anfang“ für Menschen, die in lockerer Atmosphäre Kirche erleben und ungezwungen mit Jung und Alt kommunizieren möchten. Foto: Volker Hörning

pm Dissen. Das Team von „Alles auf Anfang“ der evangelischen St.-Mauritius-Kirche unter der Leitung von Pastor Erik Neumann lädt zu einem weiteren Treffen am Mittwoch , 31. Mai, 19 Uhr auf dem DRK Freizeitgelände am Telgenkamp in Dissen ein. Thema ist „Hallo Glückspilz“.