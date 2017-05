Austmeyer-Krieg lobt Neckar-Odenwald-Kreis Vorbild für Klinkum in Dissen

Dissen. Als Vorbild für den Landkreis Osnabrück sieht Annette Austmeyer-Krieg, 2. Vorsitzende des Albertine-Fördervereins aus Dissen, das Vorgehen des Kreistags des Neckar-Odenwald-Kreises angesichts dort geplanter Klinikschließungen.

Der Kreistag stehe einmütig zu seinen Kliniken, fand Austmeyer-Krieg bei ihren Recherchen. „Trotz eines Jahresfehlbetrages von rund 6,5 Millionen Euro im Jahre 2016, der um 770.000 Euro über dem Wirtschaftsplan liegt, stimmte der Kreistag des Neckar-Odenwald-Kreises nicht nur einstimmig dem Verlustausgleich zu, sondern gewährte auch noch bei nur einer Gegenstimme eine Abschlagszahlung für den zu erwartenden Verlust im Jahr 2017 von rund 4,9 Mill. Euro. Damit legt der Kreistag des Neckar-Odenwald-Keises ein einmütiges Bekenntnis zu seinen Kliniken ab“, hatte die Rhein-Neckar berichtet. Zur Themenseite Klinikum Dissen geht es hier.

Kämpferisch

Die Fraktionen und Parteien hätten diese Haltung geteilt, wenn man auch nicht sonderlich glücklich über die Verluste in dieser Höhe sei. Austmeyer-Krieg: „Geradezu in kämpferischer Manier warb Kreisrat Karl Heinz Neser, CDU-Fraktionsvorsitzender, für die kleinen Krankenhäuser auf dem Lande. Man dürfe sich weder von Ministern noch vom AOK-Landesvorsitzenden einreden lassen, dass „Wald- und Wiesen-Krankenhäuser“ keine Chancen hätten und die Zukunft nur in großen Zentren liege. Als Kreistag in ländlichen Bereichen gelte es aufzustehen und gegen den Zentralisierern deutlich zu machen, dass man nicht alles über einen Kamm scheren könne. Hier müsse erst noch der Nachweis geführt werden, dass zentral organisierte Großkliniken besser seien. Auch der ländliche Bereich habe einen Anspruch auf eine gute gesundheitliche Versorgung der Menschen. „Seien Sie im Zweifel Rebellen“, rief er den Kreisräten zu.

Austmeyer-Krieg schrieb dem Kreisrat Neser, um ihn in seiner Haltung zu bestärken. Sie sei positiv überrascht, dass ein Kreis - im Gegensatz zum Fall Dissen - so hinter seinen Kliniken stehe: „Das ist eine ganz tolle Haltung von Ihnen.“ Die Antwort von Neser kam prompt: Es freue ihn, schreibt der Kreisrat, dass sich die klare Haltung vom Neckar bis in den hohen Norden herumgesprochen habe. „Wir wissen aus vielfältigen Privatisierungen, dass die Krankenhausschließungen nachteilig für die Bevölkerung sind.“ Mehr aus Dissen im Netz