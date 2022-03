In Dissen hat sich am Samstag ein Fahrradfahrer schwer verletzt. FOTO: Achim Koepp Rettungshubschrauber im Einsatz 49-jähriger Radfahrer verletzt sich bei Sturz in Dissen schwer Von Christopher Bredow | 12.03.2022, 19:41 Uhr

In Dissen ist am Samstagnachmittag ein Fahrradfahrer gestürzt. Ein Rettungshubschrauber brachte den schwer verletzten 49-Jährigen in ein Krankenhaus.