Gegen 2.44 Uhr befuhr der 35-Jährige mit seinem Mazda den linken Fahrstreifen der A33 in Richtung Osnabrück, teilt die Polizei in Bielefeld mit. In Höhe des Beschleunigungsstreifens der Anschlussstelle Halle bemerkte er offensichtlich, dass er die Ausfahrt verpasst hatte.

Er stoppte sein Auto im Bereich einer langgezogenen Rechtskurve, legte den Rückwärtsgang ein und setzte zurück. Als der 35-Jährige mit dem Mazda quer zur Fahrbahn stand und eingeschlagen hatte, um abzufahren, kam es zum Unfall.

Zwei Frauen leicht verletzt

Eine 31-jährige Fahrerin eines VW aus Oldenburg, die den rechten Fahrstreifen befuhr, stieß gegen die Front des Mazdas. Bei dem Zusammenstoß wurden die 32- und 57-jährigen Beifahrerinnen beider Fahrzeuge leicht verletzt.



Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Bielefeld wurde der Führerschein des Mazda-Fahrers beschlagnahmt. Zur Beweissicherung wurde ebenso sein Auto sichergestellt. Es wurde ein Strafverfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.

Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Der Schaden wird insgesamt auf 25.000 Euro geschätzt. Aufgrund des geringen Verkehrs in der Nacht kam es nicht zu Verkehrsstörungen.