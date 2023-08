Den bisherigen Ermittlungen nach war der Motorradfahrer auf der Ummelner Straße in Steinhagen in Richtung Bielefeld unterwegs gewesen, teilt die Polizei in Gütersloh mit. In einer langgezogenen Linkskurve sei er nach rechts von der Straße abgekommen und gegen ein Verkehrszeichen geprallt

Der Mann blieb neben der Straße liegen und verstarb noch an der Unfallstelle an seinen schweren Verletzungen.