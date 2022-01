Südliches Osnabrücker Land will Leader-Region werden

Die Bevölkerung in Bad Iburg, Bad Laer, Bad Rothenfelde, Dissen, Glandorf und Hilter soll in die weitere Entwicklung des Südlichen Osnabrücker Landes eingebunden werden. Diese ist bis Ende Januar möglich.

Regionalmanagement SOL

Osnabrücker Land. Das südliche Osnabrücker Land möchte sich weiter entwickeln. Dazu braucht es neue Impulse. Bürger aus Bad Iburg, Bad Laer, Bad Rothenfelde, Dissen, Glandorf und Hilter sind nun aufgefordert, ihre Ideen einzubringen.

In den vergangenen zwölf Jahren habe das Südliche Osnabrücker Land eine starke Entwicklung hingelegt, heißt es in einer Pressemitteilung des Regionalmanagements Südliches Osnabrücker Land. Diesen Weg möchten die Kommunen in Zukunft fortführ