Autofahrer bleibt bei Unfall in Noller Schlucht in Dissen unverletzt



Michael Gründel

Dissen. Unverletzt blieb am Mittwochabend ein Autofahrer bei einem Unfall in der Noller Schlucht in Dissen. Er war in einer scharfen Linkskurve von der Fahrbahn abgekommen.

Der 37-Jährige befuhr die Rechenbergstraße aus Wellingholzhausen kommend in Richtung Dissen. Er saß alleine im Auto. In einer scharfen Linkskurve – die Spitzkehre kurz nach dem Wald – kam er ohne Fremdeinwirkung nach rechts von der Str