Integrationsmanager Moqem Omari hat in Dissen sehr viel vor

Moqem Omari ist die treibende Kraft bei der großen gesellschaftlichen Aufgabe, Zuwanderer und Flüchtlinge in Dissen zu integrieren.

Petra Pieper

Dissen. Seit dem Frühjahr 2021 ist Moqem Omari Integrationsmanager in Dissen. Er unterstützt Migranten und Zugewanderte bei der Wohnungs- und Arbeitssuche. Er kennt ihre Nöte und Bedürfnisse aus eigener Erfahrung.

Angetreten ist der 35-jährige Politikwissenschaftler mit dem Ziel, die Willkommenskultur in der Gesellschaft trotz Corona am Leben zu erhalten, was bei Kontaktbeschränkungen und Infektionsgefahr wahrlich kein leichtes Unterfangen ist. Maste