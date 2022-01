Gewalttätige Übergriffe innerhalb der eigenen vier Wände sind für viele Frauen und Mädchen an der Tagesordnung. Eine Frau aus dem Osnabrücker Südkreis erzählt vom Leid ihrer Mutter – und der eigenen Hilflosigkeit.

dpa/Maurizio Gambarini

Südkreis. Gewalt an Frauen und Mädchen ist verbreiteter als man denkt. Doch zu oft wird geschwiegen. Die Mutter von Melanie T. aus dem Osnabrücker Südkreis kostete dieses Schweigen beinahe das Leben.

Heute wohnt Melanie T. (Name von der Redaktion geändert) im Südkreis. Sie hat den Ort hinter sich gelassen, an dem sie und ihre Geschwister ihre Kindheit und Jugend verbracht haben – eine Kindheit in Angst vor dem gewalttätigen Vater.