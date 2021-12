Symbolfoto

imago-images.de

Dissen. Die Polizei sucht eine Autofahrerin, die in Dissen den Sturz eines Rollerfahrers verursacht haben soll. Laut Pressebericht erkundigte sie sich zwar nach dem Befinden des jungen Mannes, fuhr dann aber unerkannt weiter.

Ein 17-jähriger Jugendlicher aus Bad Rothenfelde war am Donnerstag gegen 20 Uhr mit seinem Kleinkraftradroller unterwegs nach Dissen. An der Einmündung der Straße "Am Krümpel" wollte er nach rechts in den Ortskern abbiegen und gewährte eine