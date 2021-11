Im Beauty Point schmückten die Schülersprecher der Grundschule, Moritz und Sahar, den Baum mit Weihnachtswünschen.

Bad Rothenfelde/Dissen. Zwei Weihnachtsbäume voller Wunschsterne lassen Kinderaugen leuchten: In Bad Rothenfelde startete am Montag die Aktion im Beauty Point. In Dissen steht ab Donnerstag, 2. Dezember, der Baum in der Praxis Dr. Wehebrink.

Weihnachten naht – das zweite unter Corona-Vorzeichen – und in vielen Familien ist das Budget knapper denn je. Für Geschenke reicht das Geld einfach nicht aus. Doch Weihnachten soll für alle Kinder ein Fest der Freude sein. Und dabei können