Tödlicher Unfall in Dissen: Lkw-Fahrer und Unfallopfer waren Kollegen

Die Unfallstelle von Norden aus gesehen. Hinten führt die Dissener Heide auf die quer verlaufende Industriestraße.

Dissen. Am Dienstag geriet eine 24-Jährige in Dissen unter einen Lkw und starb. Jetzt bestätigte die Polizei, dass der Lastwagenfahrer und das Unfallopfer gemeinsam zur Unfallstelle gefahren waren.

Wie die Polizei in Osnabrück auf Anfrage unserer Redaktion bestätigte, kannten sich der Lastwagenfahrer und die junge Frau. Sie arbeiteten beim selben Logistiker. Der Fahrer hatte die 24-Jährige in seinem Wagen bis zur Ecke Dissener He