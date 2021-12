Frau fährt Rentnerin in Dissen gegen Schienbeine und mit offener Tür davon

Der Richter glaubte der Angeklagten, dass diese von dem Unfall nichts mitbekommen hat. Dennoch habe sie sich schuldig gemacht. (Symbolfoto)

Peter Steffen/dpa

Dissen. Das Amtsgericht Bad Iburg verurteilte eine Autofahrerin aus Dissen wegen fährlässiger Körperverletzung und Unfallflucht zu einer Geldstrafe. Sie war rückwärts einer Rentnerin gegen die Schienbeine und anschließend davongefahren.

Der Vorfall hatte sich am Vormittag des vergangenen 7. Juni auf dem Parkplatz eines Supermarktes an der Dieckmannstraße in Dissen zugetragen. Vom Einkaufen kommend habe sie gerade ihren Einkaufswagen zurückgebracht, als ihr ein rückwärts au