Osnabrücker Südkreis: Ordert Claas Waschmaschinen in großem Stil?

Elektronik-Chips aus Waschmaschinen ausbauen, umprogrammieren und in Landmaschinen einbauen? Klingt nach einer guten Idee, wenn man die Zukunft der funktionsunfähigen Waschmaschinen einmal außer Acht lässt.

dpa/Armin Weigel

Dissen/Harsewinkel. Hartnäckig hält sich im Osnabrücker Südkreis und in Ostwestfalen das Gerücht, dass Landmaschinenhersteller wie Claas Tausende Waschmaschinen ordern, um deren Chips in ihre Fahrzeuge einzubauen.

"Das habe ich auch schon gehört", sagt Wolfram Eberhardt in einem Telefonat am Dienstag und lacht, "allerdings mit Spülmaschinen". Der Pressesprecher des Claas-Konzerns mit Hauptsitz in Harsewinkel und dem Elektronik-Entwicklungszentrum Cla