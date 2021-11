Ein 28-jähriger Bad Rothenfelder schlug sich, stieg betrunken in sein Auto, fuhr seinen Mercedes zu Schrott und verlor seinen Führerschein. (Symbolfoto)

Jörn Martens

Bad Rothenfelde. Die Nacht von Freitag auf Samstag würde ein 28-jähriger Bad Rothenfelder wohl am liebsten aus seinem Gedächtnis streichen: Erst schlug er sich mit anderen im "McDonald's" in Dissen, dann fuhr er betrunken Auto und verlor seinen Führerschein.

Am frühen Samstagmorgen, gegen 00:20 Uhr, wurde die Polizei wegen einer Körperverletzung zum Schnellrestaurant nach Dissen gerufen. Beim Eintreffen der Polizisten wollte ein 28-Jähriger, der an der Schlägerei beteiligt war, in seiner schwar