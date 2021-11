Letzter Tag des Homann-Werksverkaufs in Dissen: So war die Stimmung

Seit Freitag ist der ehemalige Personal- und spätere Werksverkauf Geschichte.

Bettina Klimek

Dissen. Der Werksverkauf von Homann in Dissen ist seit Freitagnachmittag Geschichte. Wie war die Stimmung vor Ort am letzten Tag?

Vier der fünf Mitarbeiterinnen, die den Werksverkauf am Freitag zum letzten Mal schmissen, wollten sich sich zum vorzeitigen Aus nicht äußern. Zu emotional sei dieser Tag, an dem sie nicht nur von ihrem Job, sondern auch – zumindest be