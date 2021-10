Am "Unimount" im Viro-Foyer: Geschäftsführer André Scheer (links) und Business-Manager Björn Babbe. Dieser Prototyp des Präzisionswerkzeugs kann wegen kleiner Schwächen nur noch zur Deko verwendet werden.

Michael Schwager

Dissen. Viro feiert seinen ersten Geburtstag in Dissen. Das international aktive Ingenieurbüro für Rundum-sorglos-Entwicklung von Spezialmaschinen, hat Corona gut überstanden. Und nicht nur das: Viro expandiert. Wie geht das?

Was macht Viro? "Wo der Standard endet, beginnt Viro", so beschreibt es Geschäftsführer André Scheer. "Wir entwickeln heute Maschinen, die oft erst in fünf Jahren auf den Markt kommen.“ Das internationale Ingenieurbüro, das seinen deut