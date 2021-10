Mutmaßlicher Handtaschenräuber in Dissen festgenommen

Dissen. Eine 21-jährige Frau wurde am frühen Dienstagmorgen in Dissen geschlagen und ihrer Handtasche beraubt. Der mutmaßliche Täter konnte später festgenommen werden.

Nach Angaben der Polizei war die Frau kurz vor 1 Uhr zu Fuß auf dem Heimweg von ihrem Arbeitsplatz in der Versmolder Straße unterwegs. In der Nähe der Dieckmannstraße sei sie von einem jungen Mann angegriffen und in ein nahegelegenes Gebüsc