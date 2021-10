Junge Frau wird in Dissen in Gebüsch gezogen und mehrfach geschlagen

Dissen. Eine 21-jährige Frau ist am frühen Dienstagmorgen in Dissen in ein Gebüsch gezogen und mehrfach geschlagen worden. Der unbekannte Täter nahm die Handtasche der Frau mit und machte sich anschließend aus dem Staub.

Nach Angaben der Polizei war die Frau gegen kurz vor 1 Uhr zu Fuß auf dem Heimweg von ihrem Arbeitsplatz in der Versmolder Straße unterwegs. Kurze Zeit später sei sie Am Rathaus über den Parkplatz eines Supermarktes gegangen und zwischen ei