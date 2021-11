Stefan Hubert weiß, wie man Mülltonnen sauber hält, und gibt wertvolle Tipps.

Susanne Pohlmann

Dissen. Wenn der Gang zur Mülltonne zur Mutprobe wird, dann müssen die Tipps vom Profi helfen. Der Dissener Stefan Hubert weiß genau, wie man die Tonnen sauber macht – im Sommer wie auch im Winter.

Ob Sommer oder Winter, die Mülltonnen sind für viele eine echte Herausforderung. Was gehört in welche Tonne? Was kann man gegen den Geruch tun? Wie vermeidet man den Ungeziefer-Befall? Und wie kriegt man das Ganze sauber? Profi in Müll