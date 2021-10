Motorradfahrerin rast in Dissen frontal gegen Mauer

Der Unfall ereignete sich aus bislang ungeklärter Ursache.

Nord-West-Media TV

Dissen . Eine 41-jährige Motorradfahrerin ist am Sonntagnachmittag in Dissen frontal gegen eine Mauer gerast. Dabei hat sie sich nach Angaben der Polizei in Georgsmarienhütte lebensgefährlich verletzt.

Gegen 16 Uhr sei die Frau am Sonntag auf der Rosinenstraße in Richtung der Straße "Auf der Worth" unterwegs gewesen, als vermutlich aufgrund eines technischen Defekts das Motorrad maximal beschleunigte, teilt ein Sprecher der Polizei mit. D