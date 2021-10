Motorradfahrer rast in Dissen frontal gegen Mauer

Der Unfall ereignete sich aus bislang ungeklärter Ursache.

Nord-West-Media TV

Dissen . Ein Motorradfahrer ist am Sonntagnachmittag in Dissen frontal in eine Mauer gerast. Dabei verletzte er sich schwer. Die Polizei schließt eine Fremdeinwirkung derzeit aus. Die Ursache für den Unfall ist noch unklar.

Der Unfall ereignete sich gegen 16 Uhr im Bereich des Mittleren Rings. Informationen zur Person und zur schwere der Verletzungen liegen derzeit noch nicht vor. Am Unfallort sind ein Rettungswagen sowie der Notarzt im Einsatz. Dieser Te