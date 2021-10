Auf der A33 müssen Schutzplanken repariert werden. (Symbolfoto)

Dissen. Wer in der Nacht von Dienstag, 19. Oktober, auf Mittwoch, 20. Oktober, auf der A33 in Richtung Osnabrück unterwegs ist und bei Borgholzhausen abfahren will, muss einen Umweg in Kauf nehmen. Die Ausfahrt ist mehrere Stunden gesperrt.

Grund sind Reparaturararbeiten an Schutzplanken im Bereich der Anschlussstelle. Das teilt die Autobahn Westfalen mit. Die Sperrung der Ausfahrt soll von 21 bis 1 Uhr dauern.Autofahrer werden über die Anschlussstelle Dissen-Süd umgeleitet un