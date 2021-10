Aggressiv und aufbrausend - so erlebten Staatsanwalt und Richter den Angeklagten und sehen daher die Vorwürfe als bestätigt.

dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Dissen. Weil er einen Mann geschlagen und bedroht sowie Polizeibeamte beleidigt hatte, verurteilte das Amtsgericht einen 36-Jährigen Mann aus Dissen zu einer Bewährungsstrafe.

In ihrer Anklage hatte die Staatsanwaltschaft dem Angeklagten zur Last gelegt, am Nachmittag des 9. Oktobers 2020 den ehemaligen Lebensgefährten seiner Schwester im Streit mit der flachen Hand kräftig gegen die linke Wange geschlagen zu hab