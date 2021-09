Eine Dissenerin ist in ihrer Wohnung gestorben. Die Polizei rätselt noch, was die Todesursache ist. Möglich ist eine Rauchgasvergiftung. (Symbolbild)

Michael Gründel

Dissen. Eine 81-jährige Frau aus Dissen musste am Dienstag auf dem Weg ins Krankenhaus reanimiert werden. Nach Angaben der Polizei verstarb sie später. Eine Obduktion soll klären, woran die Frau verstorben ist.

Laut einer Mitteilung der Beamten wurden Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei am Dienstagmittag in die Böhmerstraße in Dissen gerufen. In einer verrauchten Wohnung sei eine 81-jährige Frau in hilfloser Lage aufgefunden worden. Auf dem Weg