Alles im Blick: Operator Matthias Willms in der Tunnelleitzentrale Hamm. Bald hat er auch ein wachsames Auge auf den Tunnel in Dissen.

Autobahn Westfalen

Dissen/Hamm. Hightech im Untergrund: Im Tunnel bei Dissen wachen 23 Kameras, 14 Rauchdetektoren und 13 Fahrbahnschleifen darüber, ob alles in Ordnung ist. In einer Zentrale in Hamm laufen bald die Fäden zusammen.

In Deutschland gibt es mehr als 330 Straßentunnel mit einer Gesamtlänge von mehr als 250 Kilometern. Tunnel, das sind laut DIN-Norm unterhalb der Erd- oder Wasseroberfläche liegende Straßen- und Wege-Bauwerke sowie oberirdische Einhausungen