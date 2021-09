Moderne Ausstattung für schließende Realschule in Dissen

Vielfältige Einsatzmöglichkeiten bietet das neue Smartboard an der Realschule Dissen. Eine davon ist die Online-Verfügbarkeit sämtlicher Unterrichtswerke der Realschule, wie Lehrerin Ilona Ghoulam demonstriert.

Alexander Heim

Dissen. Eigentlich schien der Zug für die Zehntklässler der Realschule Dissen abgefahren. Smartboards? Auf den letzten Metern der Schulzeit? Zu teuer für die Stadt! Doch dann zündete eine ungewöhnliche Idee.

„Tafeldienst“ ist mit Kreide auf der kleinen Schiefertafel geschrieben, die in der Nähe des Fensters an der Wand hängt. Das einzige Relikt aus früheren Zeiten im Klassenraum der 10B. Denn die aufklappbare grüne Tafel – sie hat sich in den S