Aufgrund eines krankheitsbedingten Ausfalls hat die Awigo heute eine Tour zur Abfuhr der Verpackungsabfälle für das Gebiet Borgloh und Dissen nicht beendet. (Symbolfoto)

Daniel Gonzalez-Tepper

Hilter/Dissen. Aufgrund eines krankheitsbedingten Ausfalls hat die Awigo am Montag, 20. September, eine Tour zur Abfuhr der Verpackungsabfälle für das Gebiet Borgloh und Dissen nicht beendet. In manchen Straßen blieben Behälter und Säcke stehen.

Die Haushalte, deren Verpackungsmüll die Awigo in Dissen nicht abholte, werden am kommenden Mittwoch, 22. September, angefahren. Für die Anwohner, die am Montag in Borgloh nicht von der Müllabfuhr bedient wurden, findet die Nachfuhr am komm