Ein Besuch im Homann-Werksverkauf in Dissen vor der Schließung

Sie arbeiten noch bis Ende dieses Jahres im Werksverkauf von Homann in Dissen: (von links) Marion Bollmer, Daniela Rudolph, Mareen Seltmann, Iris Rose und Katrin Schürmeyer Ebenfalls im Team und nicht auf dem Foto: Annegret Janning.

Claudia Sarrazin

Dissen. Zum Ende des Jahres schließen sich die Türen des Homann-Werksverkaufs in Dissen für immer. Über ein gutes Team, Spaß bei der Arbeit, Abschiede und eine ungewisse Zukunft berichten Iris Rose und Mareen Seltmann, die dort arbeiten.

Gelbe Schilder weisen am Eingang vom Werksverkauf von Homann in der Bahnhofsstraße in Dissen darauf hin: Die Öffnungszeiten haben sich geändert. Samstags bleibt der Laden künftig zu; und montags bis freitags ist er nur noch von 9.30 bis 16