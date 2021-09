Corona-Infektionen plötzlich gestiegen: Elf neue Fälle in Dissen

Trotz voranschreitender Impfquote im Landkreis hat es in Dissen einen sprunghaften Anstieg von Corona-Infektionen gegeben.

David Ebener

Dissen. Seit Beginn der Corona-Pandemie haben sich in der Stadt Dissen 667 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Jetzt hat es einen sprunghaften Anstieg gegeben.

Von fünf Fällen am Vortag haben sich zum 2. September elf weitere Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Damit sind aktuell 16 Menschen in Dissen an Corona erkrankt. Worauf der plötzliche Zuwachs zurückzuführen ist? Eine Nachfrage bei