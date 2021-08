Stadtwerke warnen vor Telefonbetrügern in Dissen und Bad Rothenfelde

In Dissen und Bad Rothenfelde gab es schon mehrere Trickanrufe im Namen der Stadtwerke, bei denen sensible Daten erfragt wurden.

imago images/Fotostand

Dissen/Bad Rothenfelde. Derzeit kommt es in Dissen und Bad Rothefelde regelmäßig zu Telefonbetrügen, bei denen die Anrufer sich als Mitarbeiter der Stadt ausgeben. Ziel der Betrüger ist es, an sensible Daten zu gelangen.

Wie die Stadtwerke Versmold mitteilen, wollen sich die Betrüger so Zugang zu sensiblen Daten wie Zählernummer und Kontoverbindung zu verschaffen. Mit diesen Daten soll der Wechsel des Stromversorgers erreicht werden – ohne, dass der Angeruf