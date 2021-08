Für Rainer Richert ist die Schließung des Homann-Werks in Dissen ein Schicksalsschlag.

Rainer Richert

Dissen. Rainer Richert war 19 Jahre lang bei Homann. Die Fabrik wurde sein Lebensmittelpunkt. Im Interview erzählt der Borgholzhauser, was die Arbeit besonders machte – und warum manche Kollegen immer einen Löffel dabei hatten.

Rainer Richert hat viele Homann-Produkte im Kühlschrank. Seit etwa sechs Wochen fällt ihm der Anblick aber schwer. Die Schließung des Werks in Dissen ist für ihn ein Schicksalsschlag.Herr Richert, was ist Ihre Aufgabe in der Homann-Fabrik?I