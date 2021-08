Weitere 98 Impfungen: Bus des DRK macht Station in Dissen

Gleich an 2 Standorten, ein ebenso kleiner wie kurzer Piks für mehr Sicherheit in der Pandemie im Impfbus des DRK in Dissen.

Rolf Habben

Dissen. Insgesamt 98 Impfungen an zwei Standorten in Dissen verabreichte das Impfteam des DRK. Am begehrtesten erwiesen sich dabei die Impfstoffe Biontech und Johnson & Johnson.

Man habe zwar auf ein zweistelliges Ergebnis gehofft, insgesamt sei man aber mit der Quote zufrieden, so die Bilanz des DRK. Rolf Habben Unübersehbar mitten im Zentrum, mit insgesamt acht Personen inklusive e