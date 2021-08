Fünf Leben ausgelöscht: Vor 40 Jahren stürzte in Dissen ein Flugzeug ab

Die Trümmer des Flugzeugs des Herstellers Cessna lagen über 150 Meter im Wald verteilt.

Achim Köpp

Dissen. Dissener Rettungskräfte fanden vor 40 Jahren ein zerschelltes, ausgebranntes Flugzeug - und drei Leichen im Wrack, später zwei im Wald. Am 8. August 1981 stürzte eine Cessna in das Waldgebiet Steinegge. Der Dissener Achim Köpp war damals als Fotograf am Unglücksort.

Es ist eine zu oft benutzte Floskel: „Den Rettungskräften bot sich ein Bild des Grauens.“ An diesem Tag – ein schwül-warmer, diesiger Augustsamstag mit tief über dem Teutoburger Wald hängenden Wolken – traf sie wohl zu: „Rauchende Flugzeugt