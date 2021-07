Die Gesamtschule Dissen bekommt eine Oberstufe.

Archiv/Alexander Heim

Dissen. Noch vor Beginn der Sommerferien steht fest, dass in Dissen das Abitur möglich sein wird. Ein weiterer Meilenstein fürs Dissens Schullandschaft.

Ob es ein gutes Omen war, dass die Abstimmung zur Errichtung einer Oberstufe an der Hermann-Freye-Gesamtschule (HFG) in der Menseria des Schulzentrums durchgeführt wurde? In jedem Fall steht nun fest, dass in absehbarer Zeit ein erste