Ein Bild aus der Großen Straße aus dem Jahr 1965.

Repro Achim Köpp

Dissen. Die Hochwasser-Katastrophe in NRW und Rheinland-Pfalz macht sprachlos. Auch in Dissen hat es in den 1960er Jahren schwere Unwetter gegeben. Zeitzeugen erinnern sich an die damaligen Geschehnisse.

Mehr als 150 Tote, tausende Vermisste, zahlreiche eingestürzte Häuser und weggerissene Straßen: Tief "Bernd" hat mit einer Flutkatastrophe historischen Ausmaßes Entsetzen und Fassungslosigkeit bei den Menschen in Deutschland ausgelöst.&nbs