Die Größe des Hochregallagers von Thomas Philipps in Melle ist ein Indiz dafür, dass Logistiker hier gebraucht werden.

Archiv/Simone Grawe

Dissen. Mindestens 400 Mitarbeiter des Homann-Stammwerks in Dissen verlieren ihre Arbeitsplätze. Thomas Philipps sucht neue Kräfte – und hat Homann eine Kooperation angeboten. Die Antwort kam von der Agentur für Arbeit: Kein Interesse.

Uwe Rummel wundert sich. Angesichts der nahenden Schließung der Salatsparte in Dissen möchte der Geschäftsleiter Logistik bei Thomas Philipps den Mitarbeitern von Homann und Emhage Stellen in oder im Umfeld der Meller Zentrale anbieten. "In