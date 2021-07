Lohnverzicht zahlt sich nicht aus: So kam es zum Aus für Homann in Dissen

Mit einer Menschenkette rund um das Werksgelände hatten 3000 Menschen vor vier Jahren gegen die damals geplante Homann-Schließung demonstriert.

Michael Gründel

Dissen. Per Aushang wurden die 800 Mitarbeiter von Homann in Dissen am Dienstag darüber informiert, dass ihr Salat-Werk Ende des Jahres geschlossen wird. Schlusspunkt einer Reihe von Krisenjahren.

"Wir möchten Sie darüber informieren, dass wir die Marke Homann an Signature Foods BV verkauft haben und die Salatproduktion am Standort Dissen zum Jahreswechsel eingestellt wird", heißt es dort. Leider sei es aufgrund der Corona-Regelungen