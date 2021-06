Am „Tag des einsamen Blumenstraußes" werden deutschlandweit kleine Sträuße verteilt.

dpa/Robert Michael

Osnabrück/Dissen. Blumenfreunde sollten am Sonntag in Dissen die Augen offenhalten: Am „Tag des einsamen Blumenstraußes" werden deutschlandweit kleine Sträuße verteilt – in Parks, auf Marktplätzen und anderen Orten.

Die Blütenpracht soll am Sonntag, 27. Juni 2021, Fremden eine Freude machen und besonders in Pandemiezeiten eine besondere Abwechslung bieten. „Ein Blumenstrauß kann für einen überraschend schönen Augenblick sorgen, er kann ein Lächeln erze