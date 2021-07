Ein strikter Maskenverweigerer stand in Bad Iburg vor Gericht, weil er versuchte, die Maskenpflicht mit einem gefälschten Attest zu umgehen. (Symbolbild)

dpa

Dissen. Das Amtsgericht Bad Iburg verurteilte einen Mann aus Dissen, der mit einem gefälschten Gesundheitszeugnis die Maskenpflicht unterlaufen wollte, zu einer Geldstrafe.

Es war ausgerechnet ein Beamter des Ordnungsamts, der am 22. Dezember 2020 während seiner Mittagspause einen Supermarkt in der Dieckmannstraße in Dissen aufgesucht und dort den Angeklagten bemerkt hatte.Aus medizinischen Gründen unzumutbar