Erste Impfaktion bei Gewürzfabrikant Fuchs in Dissen

Fuchs hat 255 seiner Mitarbeiter geimpft. Zusammen mit den Beschäftigten, die schon anderswo geimpft wurden, seien damit 75 Prozent zumindest erstgeimpft.

Archiv/Gert Westdörp

Dissen. Am vergangenen Freitag hat Gewürzfabrikant Fuchs zum ersten Mal eine eigene Impfaktion angeboten. Das kam an: Allein 255 Mitarbeiter ließen sich an der Industriestraße mit dem Wirkstoff von Biontech impfen.

Insgesamt wurden an diesem Tag 343 Menschen in der Verwaltungskantine zum ersten Mal geimpft, wie Fuchs mitteilt. Unter den 255 Mitarbeitern, die sich angemeldet hatten, waren auch Beschäftigte, die kurz vor ihrem Eintritt ins Unternehmen s